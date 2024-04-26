Военные Йемена атаковали израильский корабль

Хуситы движения «Ансар Аллах» атаковали израильский корабль MSC Darwin в Аденском заливе, пишет ТАСС со ссылкой на представителя мятежников.

«Военно-морские силы Вооруженных сил Йемена нанесли удар по израильскому судну MSC Darwin в Аденском заливе с помощью ракет и беспилотников, операция успешно достигла своих целей», — указано в заявлении военного представителя хуситов Яхья Сариа.

Сообщается также об обстреле города Эйлат, данных о последствиях атаки нет.

Накануне «Ансар Алла» нанесла удары по судам США и Израиля.