Военные и ребенок пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Белгороде

112: 8 человек пострадали в массовом ДТП с участием скорой помощи в Белгороде

В Белгороде 8 человек пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия с участием машины скорой помощи, которая перевозила военнослужащих, сообщает 112 .

Авария произошла в субботу днем на перекрестке улицы Попова и Белгородского проспекта. Скорая помощь, перевозившая пострадавших в зоне СВО бойцов ВС РФ, столкнулась с автомобилями Toyota и Peugeot.

На кадрах видно, как Toyota выезжает на перекресток на разрешающий сигнал светофора, однако не уступает дорогу скорой помощи. После столкновения иномарка и «Газель» влетели в «Пежо».

В результате аварии пострадали 3 военнослужащих, 2 фельдшера скорой помощи, а также несовершеннолетний пассажир автомобиля Peugeot. Все пострадавшие доставлены в медучреждение.