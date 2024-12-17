Военкор Коц об убийстве Кириллова: у нас в тылу действует агентура противника

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал подрыв начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. По словам военкора, в российском тылу может действовать агентура противника.

Коц отметил, что накануне убийства военнослужащего, Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение Кириллову, обвинив его в том, что он якобы отдавал приказы на применение химического оружия против ВСУ.

Военкор считает, что таких совпадений не бывает. По его словам, причастность Киева к подрыву генерала очевидна. Военкор сделал из этого соответствующий вывод.

«У нас в тылу действует агентура противника, которая ведет слежку за людьми через набранных по объявлению одноразовых „пинкертонов“», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Коц напомнил также, что Кириллов часто выступал с предупреждениями о готовящихся против РФ провокациях. Кроме того, генерал неоднократно обвинял ВСУ в применении химического оружия.

Кириллов и его помощник погибли в результате подрыва бомбы, заложенной в самокат, который был припаркован у подъезда дома на Рязанском проспекте в Москве. Было возбуждено дело об убийстве, теракте и незаконном обороне орудия.