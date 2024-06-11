Военкор Котенок показал потерянный ВСУ турецкий бронеавтомобиль Kirpi
Фото - © Телеграм-канал военкора Юрия Котенок
Военкор Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале фотографию потерянного ВСУ турецкого бронеавтомобиля Kirpi.
Он отметил, что бронемашину нашли в районе населенного пункта Урожайный на южно-донецком направлении спецоперации.
На фотографии виден бронеавтомобиль Kirpi, практически лежащий на боку и зарывшийся капотом в землю.
Ранее экипаж вертолета Ка‑52 сжег турецкий бронеавтомобиль Kirpi в зоне СВО. Бронемашина была уничтожена управляемой ракетой в движении с экипажем ВСУ.