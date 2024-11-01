Военкомат в Люберцах подожгли

В военкомат в Люберцах бросили предмет с зажигательной смесью

В подмосковных Люберцах совершено нападение на военкомат. Неизвестный мужчина бросил в окно комиссариата предмет с зажигательной смесью, сообщили РИАМО в прокуратуре.

Поджог военкомата произошел 31 октября в 21:43. К зданию подошел пока не установленный человек, который бросил в окно предмет с зажигательной смесью.

Информации о пострадавших в данный момент нет.

Между тем SHOT добавляет, что атакованный военкомат находится на Октябрьском проспекте. По его версии, на место ЧП приезжали пожарные, которые не дали огню распространиться по всему зданию.

Канал добавляет, что по факту произошедшего возбуждено дело о теракте. Поджигателя пока не нашли.