В Краснодарском крае задержали 31-летнего жителя хутора Белый по подозрению в убийстве 11-летней школьницы из поселка Стрелка. Отец убитой заявил, что мужчина не был с ней знаком. Ранее подозреваемый, который, по словам соседей, имеет диплом детского психолога, также был главой местного отделения казачьей молодежи, сообщает kp.ru .

11-летняя школьница пропала после того, как пошла проводить подругу домой. По словам отца погибшей Анатолия, по дороге девочки начали баловаться и дразнить пожилую женщину, после чего разбежались. После этого несовершеннолетняя пропала.

Родные и соседи искали ребенка до ночи, затем обратились в полицию и к волонтерам. Кинологи взяли след, который оборвался у дороги. Через четыре дня тело нашли в хуторе Белый.

Подозреваемым в убийстве ребенка оказался 31-летний Александр М., ранее возглавлявший местное отделение казачьей молодежи. По данным следствия, он похитил девочку, ударил ее и задушил. Местные жители утверждают, что Александр якобы также признавался, что снял с ребенка одежду, после чего выбросил тело в кусты. Вопрос о насилии уточняется.

Также хуторяне говорят, что ранее Александр водил детей в храмы и участвовал в акциях «Собери ребенка в школу». Предполагаемый убийца женат и воспитывает двоих детей.

«Моя дочка ходила в церковь, но не с ним, а с нами — с семьей. Ни на какие экскурсии она не ездила. Мы вообще не знаем людей из соседнего поселка», — сказал отец.

После вспыхнувшего резонанса в казачьем обществе сообщили, что Александр уже давно не работает в организации.

Подозреваемого в убийстве школьницы задержали. Вскоре ему изберут меру пресечения.

