Водителя скорой помощи в Москве оштрафовали за георгиевскую ленту на транспорте

В Москве участились случаи выписки штрафов водителям машин скорой помощи из-за наличия георгиевских лент на их транспортных средствах. Один из сотрудников показал на видео, что его остановили инспекторы ГАИ для оформления штрафа, сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия» .

На подобную ситуацию обратил внимание один из водителей, работающих в московской службе неотложной медицинской помощи.

«Ехал с пациентом, за мной шла машина ДПС. Мы заехали (на территорию больницы — ред.), они за мной вместе. Сейчас меня сфотографировали, забрали мое водительское удостоверение <…> и будут сейчас штраф выписывать вот за эту полосу. Он (инспектор ДПС — ред.) сказал: за георгиевские ленты и за „московскую помощь“. Так что вот оформляемся, о*****», — сказал водитель.

Работники скорой помощи сообщают, что администрация также дала указание убрать опознавательные знаки с машин, а именно наклейки с текстом «Московская скорая помощь», аргументируя это тем, что теперь это расценивается как нарушение.

Ранее эти автомобили были переданы в пользование службе в качестве подарка в честь профессионального праздника — Дня работника скорой помощи.

