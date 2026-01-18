Водителя Porsche Cayenne арестовали в Балашихе за угрозу наезда на полицейского

В Балашихе арестован мужчина, обвиняемый в угрозах наезда на сотрудника полиции и повреждении его транспортного средства. Происшествие случилось 16 января 2026 года, когда водитель Porsche Cayenne отказался останавливаться по требованию сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области .

Предварительно известно, что 16 января 2026 года примерно в 12:40 в Балашихе на улице Терешковой сотрудник ДПС потребовал остановки автомобиля Porsche Cayenne. Однако 46-летний водитель не подчинился законному требованию полицейского, попытался скрыться и намеренно совершил наезд на сотрудника полиции, подвергая его жизнь и здоровье опасности.

В ходе попытки скрыться он допустил столкновение со служебным автомобилем, нанеся значительный материальный ущерб МУ МВД «Балашихинское». Следственные органы возбудили в отношении данного лица уголовное дело по статье 318, часть 1 УК РФ «Применение насилия к представителю власти» и статье 167, часть 2 УК РФ «Преднамеренное повреждение чужого имущества, повлекшее крупный ущерб». Расследование находится под контролем городской прокуратуры Балашихи.

Принимая во внимание позицию прокуратуры, суд удовлетворил ходатайство следователя и определил для обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта 2026 года.

Подозреваемый признал вину частично, но отказался от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции Российской Федерации — право не свидетельствовать против себя.

