Водитель зарезал своего друга и ранил ножом его жену и дочь в Хасавюрте

Водитель электросетей Хасавюрта Гасан А. пришел в гости к другу, а потом набросился на него с ножом и убил, пытался зарезать его жену и дочь и сжечь их, сообщает «112» .

Трагедия произошла в ночь на пятницу. Водитель напросился в гости к другу и коллеге Магомеду А. Дома у коллеги он начал приставать к его жене. Тогда мужчина вмешался и его зарезели.

После этого агрессор набросился на жену друга и дочь. Гасан А. несколько раз ударил их ножом. Он подумал, что жертвы скончались, забросал их тела подушками и поджег. После совершения преступления мужчина закрыл дверь на ключ и скрылся.

Раненая женщина смогла вытащить пострадавшую дочку из огня. Они сейчас находятся в хирургии. Медики делают все возможное, чтобы сохранить пострадавшим жизни.

Преступник скрывается. Убийцу ищет вся полиция республики Дагестан.

