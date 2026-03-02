Водитель выпал и погиб: автокран завалился набок на севере Москвы
Водитель автокрана выпал из кабины, когда кран неожиданно завалился набок во время проведения строительных работ на севере Москвы. От полученных травм мужчина скончался, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Трагедия произошла в понедельник около 10:00 на строительном объекте на Смольной улице.
На опубликованных кадрах видно, как кран с выдвинутой стрелой завалился набок и едва не провалился в котлован, в который упал водитель.
В настоящее время на месте ЧП работают спасатели.
