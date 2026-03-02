Водитель выпал и погиб: автокран завалился набок на севере Москвы

сегодня в 13:48

Водитель завалившегося набок автокрана выпал из кабины и погиб на севере Москвы

Водитель автокрана выпал из кабины, когда кран неожиданно завалился набок во время проведения строительных работ на севере Москвы. От полученных травм мужчина скончался, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла в понедельник около 10:00 на строительном объекте на Смольной улице.

На опубликованных кадрах видно, как кран с выдвинутой стрелой завалился набок и едва не провалился в котлован, в который упал водитель.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели.

