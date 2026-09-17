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Водитель «УАЗа» выжил, рухнув с горного обрыва высотой 900 метров в Тыве

Водитель автомобиля «УАЗ» выжил, рухнув с крутого горного обрыва высотой 800-900 метров в Тыве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

ЧП произошло в труднодоступной местности в 35 км от населенного пункта Ишкин Сут-Хольского района. Внедорожник рухнул с крутого горного обрыва.

Прибывшие на вертолете Ми-8 спасатели МЧС обнаружили на склоне горы водителя «УАЗа». Пострадавший находился в сознании и ожидал помощи.

В связи со сложным рельефом местности и невозможностью подъезда техники к месту происшествия было принято решение о проведении спасательных работ с применением авиации. Второй борт Ми-8 МЧС России вылетел на место происшествия из города Кызыла.

Также на месте ЧП работают сотрудники 12 пожарно-спасательной части по охране Сут-Хольского района, скорой медицинской помощи, полиции и администрации.

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