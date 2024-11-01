Водитель под Ачинском наехал на мертвого медведя

1 ноября, неподалеку от Ачинска, 56-летний водитель грузовика наехал на медведя на 676-м километре федеральной дороги Р-255 «Сибирь». После происшествия он добрался до ближайшей автозаправочной станции и уведомил правоохранительные органы о случившемся, сообщает kp.ru .

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД выявили мертвого хищника, у которого отсутствовали передние лапы и имелись иные повреждения. В настоящее время следственно-оперативная группа и инспектор охотнадзора выясняют, стала ли авария причиной смерти животного. Если это не так, предстоит выяснить, каким образом туша оказалась на дороге.

Местные жители высказали предположения, что лапы и желчный пузырь медведя могли заинтересовать сторонников традиционной медицины, которые используют эти части для создания различных лечебных средств. Тем не менее, есть вероятность, что зверь мог получить серьезные травмы в результате столкновения.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметили в МВД по Красноярскому краю.