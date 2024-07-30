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Водитель-мигрант выгнал женщину-инвалида из автобуса в Люберцах

В подмосковных Люберцах водитель маршрутки отказался принимать оплату проезда по социальной карте и выгнал женщину-инвалида из транспорта. После этого инцидента возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Полицейские выявили видеозапись, на которой водитель маршрутного такси отказался принимать оплату проезда соцкартой у женщины-инвалида и выгнал ее с сопровождающим из транспорта вне остановки

По данным правоохранительных органов, водителя уже задержали и увезли в ОВД. Им оказался 43-летний гражданин одной из республик Средней Азии.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Люберцах водитель маршрута № 32 отказался принять оплату по карте и высадил пассажирку.