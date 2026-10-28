В детской поликлинике Одинцова провели акцию «Засветись!»

Сотрудники Госавтоинспекции и врачи 28 октября напомнили посетителям детской поликлиники в Одинцове о безопасности на дорогах в рамках социального раунда «Засветись!», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главной темой встречи стали световозвращающие элементы. Взрослым объяснили, что такие аксессуары на одежде ребенка помогают водителям заметить его в темное время суток.

Инспекторы напомнили родителям о важности соблюдения правил дорожного движения и необходимости знакомить с ними детей с раннего возраста. Участники обсудили безопасный переход проезжей части, правила перевозки юных пассажиров и ношение световозвращающих элементов.

Полицейские вручили детям световозвращающие элементы, а родителям — информационные листовки с рекомендациями, которые помогут сделать дорогу ребенка в школу, детский сад и обратно безопаснее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.