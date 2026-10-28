Глава Химок Инна Федотова провела личный прием жителей

В общественной приемной «Единой России» в Химках состоялся личный прием жителей. Глава округа Инна Федотова рассмотрела вопросы, которые волнуют химчан, и определила пути решения по каждой конкретной ситуации, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Елена Алексеевна проживает по адресу: ул. Лавочкина, 15, в доме 1967 года постройки. Особое внимание требуется подвалу, коммуникациям и крыше. На текущий момент завершен ремонт отрезка трубопровода. В ближайшие 10 дней запланированы герметизация швов канализационного канала и просушка подвального помещения. После выполнения этих работ управляющая компания проведет дератизацию и дезинсекцию. Локальный ремонт крыши уже выполнен; следующим этапом станет дополнительное обследование кровли.

«Понимаем, что зданию требуется повышенное внимание, поэтому поможем жителям провести общее собрание собственников по вопросу о переносе капитального ремонта фундамента и внутренних инженерных систем на более ранний срок», — отметила глава округа Инна Федотова.

Вдова героя специальной военной операции Анна Андреевна обратилась с вопросом об оплате подготовительных курсов для сына‑дошкольника. Вопрос решен: семья получила подтверждение, что мальчик будет заниматься на курсах бесплатно. Мера поддержки носит не разовый характер — это официальная льгота, положенная семье участника СВО в соответствии с действующими нормами.

Семьи бойцов СВО также имеют право на внеочередное зачисление в детский сад, бесплатное питание в школах, освобождение от платы за детский сад. Полный список мер поддержки можно найти по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.