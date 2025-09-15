сегодня в 10:36

Водитель легкового авто пострадал в ДТП с автобусом под Сергиевым Посадом

ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошло в Деулине на въезде в Сергиев Посад, сообщил местный репортер Андрей Трофимов.

Легковушка сильно разбита. на месте находится машина скорой помощи.

«Там все живы, один на кушетке зафиксирован, скорее всего, тяжелый», — сказал очевидец.

Как уточнили в подмосковном министерстве здравоохранения, в данной аварии пострадал водитель легковой машины. Его доставили в стационар больницы.

