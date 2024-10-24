Водитель Kia умер за рулем в Москве. Иномарка влетела в припаркованные авто
Водитель устроил ДТП в Москве и умер за рулем
Фото - © TG-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»
Автомобиль Kia влетел в припаркованные машины на северо-западе Москвы. Водителю стало плохо за рулем, он умер, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.
Столкновение транспортных средств произошло на улице Барышиха, д. 8.
Мужчина за рулем иномарки почувствовал недомогание, из-за чего он врезался в 2 припаркованных автомобиля. Предварительно, водитель Kia скончался до момента столкновения.
Сейчас сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства произошедшего.