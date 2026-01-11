Водитель иномарки специально не пропускал машину скорой помощи в Москве

В Москве водитель иномарки намеренно преграждал путь машине скорой помощи, которая двигалась с включенными маячками и соответствующими сигналами. Транспортное средство создавало помеху около минуты, момент попал на видео, сообщает Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, как машина скорой помощи с включенным сигналом и специальным маячком двигалась по трассе и автомобилисты уступали ей дорогу. Но в какой-то момент медики оказались перед иномаркой, которая, несмотря на имеющуюся возможность перестроиться, продолжала двигаться по своей полосе.

Другие автомобилисты в то же время продолжали перестраиваться в соседние полосы для движения. Водитель машины скорой помощи несколько раз дополнительно нажал на клаксон, но и это не помогло.

Спустя минуту водитель иномарки все-таки уступил дорогу бригаде скорой помощи. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

