Водитель «ГАЗели» сбил четырехлетнего мальчика в Томске

сегодня в 05:57

Мальчика сбила «ГАЗель» в Томске на глазах у отца

Прокуратура Томской области сообщила о трагическом инциденте, произошедшем вечером во вторник, когда мальчик четырех лет оказался пострадавшим в результате ДТП.

Инцидент произошел на территории поселка Зональная станция, вблизи дома № 10 на улице Титова, где автомобилист, ранее не получивший разрешения на вождение транспортных средств, управлял машиной марки «ГАЗель».

Взрослый мужчина, находившийся рядом и предположительно являвшийся отцом ребенка, наблюдая подъезжающий автомобиль, попытался предотвратить столкновение, однако сделать это своевременно не смог.

Малыш получил серьезную травму — перелом основания черепа, после чего был срочно госпитализирован.

Расследование дела передано прокуратуре Томского района, возбуждено уголовное производство по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за нарушение ПДД водителем, не имеющим право управлять транспортным средством, которое привело к нанесению тяжких увечий человеку.