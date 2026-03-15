Водитель чудом выжил при обрушении крыши дома в Казани

В Казани произошло обрушение крыши жилого дома на припаркованные автомобили. Находившийся в одном из них человек смог выбежать из транспорта, чем в итоге спас себе жизнь и здоровье, сообщает Telegram-канал «112» .

Момент обрушения крыши жилого дома попал на видео. На кадрах видно, что за пару секунд до того, как куски перекрытия стали падать на парковку, по ее территории проехал белый автомобиль. После этого часть конструкции рухнула, задев припаркованные машины.

В момент происшествия в одной из машин находился человек. Как только первые куски крыши упали, он открыл двери и убежал в сторону. Это помогло спасти ему и жизнь, и здоровье.

Чрезвычайная ситуация произошла на внутридворовой стоянке. Специалисты экстренных служб работают на месте, устанавливая обстоятельства случившегося. Жертв и пострадавших в результате случившегося нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.