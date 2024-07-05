Во встречном столкновении на Кутузовском погиб водитель «Теслы»
Водитель «Теслы» погиб в ДТП в Москве
Водитель «Теслы» погиб в ДТП в Москве на Кутузовском проспекте, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«По предварительным данным, водитель автомобиля „Тесла“ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем „Тойота“, — сказано в сообщении.
Водитель автомобиля «Тесла» погиб, еще двое с ранениями были госпитализированы.
Прокуратура взяла расследование происшествия на контроль.