Во встречном столкновении на Кутузовском погиб водитель «Теслы»

сегодня в 22:37

Водитель «Теслы» погиб в ДТП в Москве

Водитель «Теслы» погиб в ДТП в Москве на Кутузовском проспекте, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Тесла“ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем „Тойота“, — сказано в сообщении.

Водитель автомобиля «Тесла» погиб, еще двое с ранениями были госпитализированы.

Прокуратура взяла расследование происшествия на контроль.