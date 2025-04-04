Во время пожара в Подмосковье заживо сгорели дед, бабушка и внучка

Три человека погибли в результате пожара в Наро-Фоминском округе

В результате страшного пожара, произошедшего 4 апреля в частном доме СНТСН «Эврика» Наро-Фоминского округа, погибли дед, бабушка и внучка, сообщает ГСУ СК России по Подмосковью.

Возгорание произошло около 01:43. Именно тогда сигнал о пожаре поступил в МЧС. В 02:28 было потушено открытое горение. В ходе ликвидации огня были обнаружены тела трех человек.

Погибшими оказались 11-летняя девочка, ее бабушка и дедушка. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электропроводки.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Все обстоятельства трагедии выясняются.