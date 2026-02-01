Во Владивостоке водитель потушил загоревшийся на ходу автобус и продолжил рейс

Во Владивостоке водитель самостоятельно потушил возгорание в автобусе прямо во время движения, после чего продолжил рейс, сообщает SHOT .

Инцидент произошел с автобусом № 24. Проезжающие мимо водители заметили, что у общественного транспорта загорелся задний отсек с двигателем, и сообщили об этом водителю.

На опубликованных кадрах видно, как водитель открывает задний отсек, спокойно разбирается с огнем, после чего возвращается в салон автобуса и продолжает движение по маршруту.

Видео завирусилось в дальневосточных соцсетях и собрало массу комментариев. В администрации города отметили, что загоревшийся автобус был снят с линии. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

