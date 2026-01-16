сегодня в 05:37

Во Владивостоке спасли мужчину, застрявшего на балконе горящего бизнес-центра

Сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего на балконе девятого этажа горящего бизнес-центра во Владивостоке, сообщает РИА Новости .

В социальных сетях появилось видео пожара, на котором видно, как на балконе девятого этажа стоит человек и говорит по телефону.

В бизнес-центре «Игнат» во Владивостоке произошел пожар, эвакуировано 57 человек.

Сообщение о возгорании в ресторане на первом этаже в здании бизнес-центра на проспекте Красного Знамени поступило в 10.33 (03.33 мск).

В ликвидации пожара участвовали 5 единиц техники и 19 человек личного состава.

