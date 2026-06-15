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Во Владивостоке школьник на Toyota Land Cruiser родителей разбил 5 авто — видео

Во Владивостоке Приморского края 12-летний подросток за рулем внедорожника, судя по опубликованному РЕН ТВ видео, Toyota Land Cruiser спровоцировал массовую аварию. Он повредил пять чужих автомобилей.

Выяснилось, что в микрорайоне Снеговая Падь мальчик тайно взял ключи от родительской машины, на которой отсутствовали государственные регистрационные знаки. Он планировал устроить поездку по городу вместе со своими друзьями.

На обнародованных видеозаписях видны последствия масштабных столкновений. У нескольких припаркованных транспортных средств полностью оторваны бамперы, замяты боковые двери и разбита оптика.

По сообщениям местных групп в соцсетях, предварительная сумма причиненного автовладельцам ущерба исчисляется миллионами рублей. Сразу после совершения ДТП вся компания несовершеннолетних, находившаяся в салоне японской иномарки, покинула место аварии и скрылась в неизвестном направлении.

На опубликованном видео автомобиль въехал в авто на парковке. Рядом с машиной находятся несколько мужчин..

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