Во Владивостоке произошло обрушение здания промышленного колледжа
Во Владивостоке произошло обрушение здания учебного корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
По предварительной информации, произошло обрушение железобетонных потолочных перекрытий и нарушение целостности части фасада здания.
Отмечается, что доступ на территорию колледжа ограничили. Проводится проверка.
О пострадавших не сообщается.
Ранее в Татарске Новосибирской области начали расследовать уголовное дело после того, как часть школы № 5 обрушилась. Пострадавших нет.
