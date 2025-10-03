Во Владивостоке произошло обрушение здания промышленного колледжа

Во Владивостоке произошло обрушение здания учебного корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

По предварительной информации, произошло обрушение железобетонных потолочных перекрытий и нарушение целостности части фасада здания.

Отмечается, что доступ на территорию колледжа ограничили. Проводится проверка.

О пострадавших не сообщается.

Ранее в Татарске Новосибирской области начали расследовать уголовное дело после того, как часть школы № 5 обрушилась. Пострадавших нет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.