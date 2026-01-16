сегодня в 04:30

Во Владивостоке произошел пожар в бизнес-центре

В бизнес-центре «Игнат» во Владивостоке произошел пожар, эвакуировано 57 человек, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании в ресторане на первом этаже в здании бизнес-центра на проспекте Красного Знамени поступило в 10.33 (03.33 мск).

По словам администрации бизнес центра, до приезда пожарных из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 57 человек.

На момент прибытия пожарных горела кухня ресторана, наблюдалось сильное задымление.

В ликвидации пожара участвовали 5 единиц техники и 19 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что огонь, охвативший автосервис на Северном шоссе в Раменском, удалось полностью потушить.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.