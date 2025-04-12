Во Владикавказе иномарка на полном ходу протаранила заправляющуюся «Ладу»

В Северной Осетии неуправляемая иномарка на полном ходу протаранила «Ладу», которую водитель заправлял на АЗС. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир японской легковушки, сообщает 112 .

Авария произошла во Владикавказе.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина заправляет автомобиль Lada Vesta. Вдруг на полном ходу в заднюю часть авто влетает легковушка марки Nissan. К счастью, владелец отечественного автомобиля успел вовремя отскочить и не пострадал.

В результате сильного удара оба автомобиля пронеслись к зданию автозаправочной станции, уничтожая всё на своем пути.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир иномарки. Пострадавшую девушку госпитализировали в больницу, а мужчине была оказана помощь на месте ДТП.