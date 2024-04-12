Во Вьетнаме казнят одну из богатейших женщин, присвоившую сумму в 3% ВВП страны

Во Вьетнаме казнят одну из богатейших женщин страны после хищения $12,5 млрд

Одну из богатейших жительниц Вьетнама Чыонг Ми Лан приговорили к смертной казни за присвоение 12,5 миллиарда долларов из главного банка страны. По оценкам властей, осужденная была одним из ключевых лиц в крупнейшей афере в истории Вьетнама, сообщает «МИР 24» со ссылкой на новостное агентство VNA.

Чыонг Ми Лан ранее занимала должность экс-председателя крупной девелоперской компании. По данным следствия, за десятилетие (2012–2022 годы) бизнесвумен вместе с подельниками присвоили себе сумму, сравнимую с 3% ВВП Вьетнама за 2022 год.

«Подсудимая Чыонг Ми Лан приговаривается к смертной казни по статье Уголовного кодекса Вьетнама „Хищение и растрата в особо крупном размере“», — гласит приговор суда.

Чыонг Ми Лан также приговорена к 20 годам лишения свободы по статье о даче особо крупной взятки и к аналогичному сроку за нарушение правил банковской деятельности. В сумме, как заявили в суде, фигурантка приговаривается к казни.

Следствие уверено, что Чыонг Ми Лан на протяжении 10 лет присваивала деньги крупного банка в Хошимине. Жертвами преступных действий предпринимательницы стали более 42 тысяч человек, считают следователи.

Чыонг Ми Лан и ее сообщников арестовали в 2022 году, обвинения также предъявили еще 85 людям, в том числе бывшим сотрудникам Центробанка Вьетнама, чиновникам и руководству крупного сайгонского банка.