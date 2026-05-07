сегодня в 06:26

Во Ржеве из-за атаки БПЛА ВСУ эвакуировали 350 человек

После атаки БПЛА ВСУ на Ржев Тверской области эвакуировали 350 человек, в том числе 60 детей, сообщил глава региона Виталий Королев на платформе «Макс».