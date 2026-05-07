Во Ржеве из-за атаки БПЛА ВСУ эвакуировали 350 человек
После атаки БПЛА ВСУ на Ржев Тверской области эвакуировали 350 человек, в том числе 60 детей, сообщил глава региона Виталий Королев на платформе «Макс».
Людей разместили в гостинице.
Спецслужбы провели обследование кровли, жилых помещений на предмет безопасности.
«Принято решение о возможности возвращения людей в квартиры», — отметил Королев.
Ранее силы противовоздушной обороны сбили 5 беспилотников, летевших на Москву.
