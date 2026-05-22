Во Фрязино 14-летний подросток погиб на крыше электрички

В подмосковном Фрязино 14-летний школьник погиб от удара током, забравшись на крышу электрички. Ранее родители пытались отговорить его от опасного увлечения, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Трагедия произошла в четверг около 17:00 на станции Фрязино на северо-востоке Подмосковья. После уроков семиклассник решил прокатиться на крыше электропоезда. Во время поездки подросток получил электрический удар и погиб на месте. Сотрудники поезда обнаружили его без признаков жизни.

Родственники рассказали, что около года назад узнали об экстремальном хобби подростка. Родители проводили с ним беседы и предупреждали об опасности, однако школьник продолжал кататься тайно.

Семья тяжело переживает случившееся и винит себя в том, что не смогла предотвратить трагедию.

