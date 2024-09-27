Во Флориде экстренно эвакуируют жителей штата из-за урагана «Хелен»

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Дома покинули свыше 70 тыс. человек. Как отметил шериф округа Вакулла Джаред Миллер, в истории региона еще не было шторма подобной силы.

Синоптики медиакомпании AccuWeather прогнозируют, что сила стихии может достигать четвертой категории. В последний раз ураган такого рода наблюдали около берегов Флориды в 1851 году.

Сейчас уже известно об одном погибшем. При этом местные власти предполагают, что жертв будет больше.

По информации журналистов, к серьезному удару урагана готовятся и некоторые другие штаты страны.

Как ранее писали СМИ, порывы ураганного ветра достигают 72 м/с. Стихия будет далее идти на север, но постепенно ослабеет.