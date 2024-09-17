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Внук Юрия Башмета едва не разбился при падении с электросамоката в Москве

17-летний внук популярного музыканта Юрия Башмета Грант упал с электросамоката и едва не разбился в Москве. Юношу доставили в больницу с сильными ушибами, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Инцидент произошел на Пушкинской площади в понедельник вечером. Юноша катался на электросамокате один. Грант потерял равновесие и упал, проезжая около здания Театра мюзикла.

Очевидцы вызвали ему скорую помощь. По их словам, парень получил сильные ушибы, но остался в сознании. После падения он молча сидел на земле возле самоката.

Юношу госпитализировали. Врачи намерены были исключить сотрясение мозга. Позже медики отметили, что здоровью парня ничего не угрожает.

Грант Башмет пошел по стопам деда и сам стал музыкантом. Он владеет скрипкой и выступает на концертах.