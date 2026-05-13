Внучку наркома Литвинова нашли мертвой в центре Москвы

сегодня в 09:58

80-летняя внучка главы МИД СССР загадочно умерла у дома на Фрунзенской в Москве

В центре Москвы найдена мертвой внучка легендарного наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова. Женщину обнаружили вечером 12 мая возле ее дома на 3-й Фрунзенской улице, сообщает «МК: срочные новости» .

80-летняя москвичка лежала без сознания. Прибывшие на место медики пытались ее спасти, но сделать этого не удалось.

Погибшая была дочерью сына Максима Литвинова от второго брака. Она всю свою жизнь посвятила науке: много лет проработала зоологом в институте океанологии и изучала иглокожих.

Сам Максим Литвинов руководил советским внешнеполитическим ведомством с 1930 по 1939 год. В годы Великой Отечественной войны он занимал пост посла СССР в США.

Причины смерти его внучки пока не называются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.