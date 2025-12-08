Внучка пропустила останки экс-мэра Тархова через мясорубку вместе с гречкой

В ТВ-шоу «Малахов» продолжают обсуждать трагическую историю экс-мэра Самары Виктора Тархова. Он и его жена Наталья оказались жертвами внучки, которая расчленила тела и пропустила останки Тархова через мясорубку вместе с гречкой, сообщает StarHit .

«Человеческие остатки Виктора Тархова пропустили через мясорубку вместе с гречкой. И потом это было раскинуто по помойкам. Хотелось бы увидеть эту мясорубку, но смотря в каком состоянии было тело. Если его залили азотом, то все очень хрупкое становится», — рассказали в программе эксперты.

Обвиняемая в убийстве отправила из СИЗО письма лично ведущему Андрею Малахову, чтобы он помог ей публично рассказать, как все происходило на самом деле. Девушка еще просит привлечь к ответственности организаторов убийства — Светлану Метревели и ее племянника Дмитрия, которые объявлены в международный розыск.

Виктор Тархов исчез в начале 2025 года. Близкие потеряли с ним связь, а с его мобильного телефона приходили сообщения о том, что он занят. Друг экс-мэра обратился за помощью в полицию. Вскоре выяснилось, что супруги мертвы, а их тела были расчленены. За оершение этого жуткого преступления задержали их внучку.

Также СМИ писали, что Екатерина Тархова больше недели травила бабушку и дедушку, наблюдая за тем, как они умирают. Она тайно добавляла какие-то отравляющие вещества в их пищу.

По словам близких к семье, между родственниками были конфликты из-за денег. Экс-мэр каждый месяц выделял внучке по 200 тыс. рублей, но девушка настаивала, что этого недостаточно для ее нужд.

