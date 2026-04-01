ВМС Британии сообщили об обстреле танкера в Персидском заливе у берегов Катара
Танкер подвергся удару неизвестным снарядом в Персидском заливе у берегов Катара, сообщает ТАСС.
«UKMTO получил сообщение об инциденте в 17 морских милях к северу от Дохи, Катар», — говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Отмечается, что танкер был поражен в левый борт неизвестным снарядом, в результате чего был поврежден корпус судна.
Уточняется, что экипаж судна находится в безопасности, воздействия на окружающую среду в результате инцидента нет.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал катастрофическими для Евросоюза последствия удара по заводу по производству сжиженного природного газа в Катаре.
