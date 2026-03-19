Дмитриев заявил, что удар по заводу СПГ в Катаре стал катастрофой для ЕС

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал катастрофическими для Евросоюза последствия удара по заводу по производству сжиженного природного газа в Катаре, сообщает RT .

Он прокомментировал атаку на предприятие в соцсети X.

«Плохо для всего мира, катастрофично для ЕС», — заявил он.

Ранее компания Qatar Energy сообщила о приостановке производства сжиженного природного газа после атаки дрона, запущенного с территории Ирана.

После остановки выпуска СПГ компания также временно прекратила производство ряда химических, нефтехимических и продуктов переработки. Причины и сроки восстановления работы не уточняются.

