Дмитриев заявил, что удар по заводу СПГ в Катаре стал катастрофой для ЕС
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал катастрофическими для Евросоюза последствия удара по заводу по производству сжиженного природного газа в Катаре, сообщает RT.
Он прокомментировал атаку на предприятие в соцсети X.
«Плохо для всего мира, катастрофично для ЕС», — заявил он.
Ранее компания Qatar Energy сообщила о приостановке производства сжиженного природного газа после атаки дрона, запущенного с территории Ирана.
После остановки выпуска СПГ компания также временно прекратила производство ряда химических, нефтехимических и продуктов переработки. Причины и сроки восстановления работы не уточняются.
