Влетела в дерево: москвичка сломала бедро, катаясь на тюбинге в Домодедове

Москвичка получила перелом бедра, катаясь на тюбинге. В результате травмы 29-летней девушке установили в ногу титановый штифт, она с трудом может ходить, сообщает SHOT .

Анастасия отправилась с друзьями кататься с горки в подмосковном Домодедове. Для катания на тюбинге они выбрали горку рядом с деревьями. Во время спуска Анастасия влетела в одно из них. Пострадавшую доставили в больницу, где медики диагностировали перелом бедра, сотрясение мозга и множество ушибов.

Пациентке провели два переливания крови и операцию. После этого Анастасия неделю провела на вытяжке, а на ноге у нее осталось 5 швов. В больнице она начала передвигаться с помощью ходунков. Сейчас пациентка проходит реабилитацию дома и регулярно колет антибиотики.

В будущем Анастасии предстоит еще одна операция: из ноги будут извлекать 36-сантиметровый титановый штифт.

