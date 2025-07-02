Власти Солнечногорска: утеплитель загорелся в строящемся 22-этажном доме

В Сети распространилось видео пожара в строящемся 22-этажном доме в Солнечногорске. По данным местной администрации, произошло возгорание утеплителя, но никто не пострадал.

Произошло возгорание утеплителя в строящемся 22-этажном доме на площади 250 квадратных метров на уровне 1 и 2 этажей. На месте работают 5 автоцистерн, 20 человек личного состава. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Речь идет о строящемся ЖК «Андреевка Лайф». На месте происшествия работают спасатели.

На опубликованном видео видно, как над домом поднимается огромный столб черного дыма, пишет «Осторожно, Москва». Продуктами горения оказались окутаны и соседние дома. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.