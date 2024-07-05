Власти Санкт-Петербурга через суд выселят из квартиры хозяев фотостудии
Муниципальную квартиру в Санкт-Петербурге превратили в БДСМ-студию
Муниципальную квартиру в доме из "Собачьего сердца" в Санкт-Петербурге превратили в БДСМ-студию, пишет Telegram-канал Mash.
Социальное жилье на Моховой отдали в найм еще в 1982 году. Потом из нее сделали фотостудию.
Соседи обратили внимание на объявление, в котором значилась аренда БДСМ-зала по соседству, и обратились к властям.
Во время проверки выяснилось, что квартира пустует, в ней зарегистрированы внуки и правнуки нанимателя.
Теперь со "странной квартирой" разберется суд, пишет канал.