Власти прокомментировали предполагаемое отравление детей из школы Красногорска

Шестеро третьеклассников из школы в подмосковном Красногорске, предварительно, получили токсическое отравление. На место вызывали скорую помощь, сообщила пресс-служба Минобразования Московской области.

Дети заявили об ухудшении состояния днем 21 марта. На уроке музыки, который был вторым по счету для класса, шестеро учеников пожаловались на плохое самочувствие — тремор рук, бледность, головокружение. У ребят из других классов подобных симптомов не наблюдалось.

В школу вызвали врачей скорой помощи, о состоянии учеников также оповестили их родителей. Медики изучили анализы пострадавших — показатели в норме.

«Предварительный диагноз — токсическое отравление», — заявили в региональном министерстве.

Пострадавших детей отпустили с уроков домой. В школу направили специалистов Роспотребнадзора.