Власти Подольска: подростки подрались еще в мае и межнациональных причин не было

В социальных сетях и федеральных СМИ распространяется новость о драке между подростками на межнациональной почве в Подольске, но это старый инцидент, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова написала, что приезжие подростки бьют сыновей участников СВО в Подольске. Также она отметила, что будет выяснять подробности этого происшествия, видео которого попало в Сеть.

«На самом деле ситуация обстоит следующим образом: все участники — граждане РФ, жители Подольска. Ребята живут в одном районе и ранее были знакомы. Инцидент произошел еще в мае и носил личный характер, межнациональных причин не было», — отметили в администрации Подольска.

Один из участников конфликта причинил другому подростку незначительные телесные повреждения. Судебно-медицинская экспертиза показала, что вреда здоровью у пострадавшего нет.

После этой драки в округе было возбуждено уголовное дело. Нападавшего мальчика поставили на учет, с ним ведут работу специалисты органов системы профилактики.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства избиения. Администрация округа вместе с комиссией по делам несовершеннолетних держит ситуацию под контролем.

