Владельца «РАТМ-Холдинга» Тарана задержали по делу замглавы АСВ Попелюха

Источник рассказал, что задержание связано с уголовным делом замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Попелюха. Его дело касается преступных схем по уменьшению арендной платы и механизма эксплуатации аквапарка «Аквамир», который находится в Новосибирске. Из-за этого были скрыты реальные доходы, а должник и кредиторы не получили значительные денежные суммы.

Данный аквапарк возвела обанкротившаяся компания «ВДТ Строй». Здание передали агентству как залог. Попелюха подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Также в августе 2010 года Тарана уже задерживали по делу о взятке полицейским. Следователи считают, что он предлагал свыше 1 млн рублей, чтобы правоохранители прекратили проверку деятельности одного из структурных подразделений РАТМ. Его освободили осенью 2010 года после внесения залога в 20 млн рублей.

Таран является основателем и президентом «РАТМ-Холдинга», в который входят ООО «Сибирское стекло», АО «Экран-оптические системы» и другие.