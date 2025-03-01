Владельца 2 собак, напавших на корги в Химках, привлекли к административной ответственности

Ветеринарные инспекторы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в оперативном порядке рассмотрели информацию о факте нахождения в общественном месте в присутствии владельца 2 собак пород Американский стаффордширский терьер и Алабай без намордников, напавших на собаку породы Корги. Инцидент произошел 28 февраля в Химках по адресу: улица Молодежная, дом 34, корпус 1, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По результатам рассмотрения материалов, в отношении владельца 2 собак возбуждено административное дело за несоблюдение правил выгула домашних животных. Владелец признан виновным в нарушении требований части 2 статьи 3.1.3 Закона Московской области № 230/2022-ОЗ от 23.12.2022 «О регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными в Московской области и о внесении изменений в Закон Московской области „О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области“. Нарушителю было назначено административное наказание по указанной статье в виде максимального штрафа в размере 2000 рублей.

Информация о гибели собаки породы Корги не подтвердилась. Ветеринары Минсельхозпрода Подмосковья дополнили, что на территории региона, согласно закону № 230/2022-ОЗ от 23.12.2022, все собаки выше 25 сантиметров в холке должны выгуливаться на поводке и в наморднике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.