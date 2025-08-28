Владелица московских аптек стала контрабандисткой «Оземпика»

Владелицу московских аптек Елену Мут приговорили к 5 годам колонии за контрабанду «Оземпика» — препарата для лечения сахарного диабета, который используют для резкого похудения. Ее и других фигурантов судили по делу об особо крупном сбыте незарегистрированных лекарств в составе организованной группы, передает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

Не позже ноября 2023 года злоумышленники вступили в преступный сговор, выяснило следствие. Мут придумала схему, с помощью которой криминальный коллектив закупал «Оземпик» в Казахстане и нелегально переправлял лекарства в Россию. Приехавшие препараты продавали в четырех аптеках, которыми владела Мут.

Во время обысков силовики изъяли 300 упаковок медицинских препаратов общей ценой в 10 000 000 рублей.

Перед судом предстали Елена Мут, ее муж и сотрудники-фармацевты, в общей сложности — 10 человек. Они признали вину в содеянном.

Хорошевский районный суд Москвы приговорил обвиняемых к срокам от 2 лет условно до 5 лет заключения в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.