Владелец шахты «Листвяжная», где был взрыв в 2021 г, получал более 4 млн рублей

Основной владелец шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Михаил Федяев, которого осудили по делу о гибели 51 человека из-за аварии на угольном разрезе в 2021 году, каждый месяц до трагедии получал зарплату свыше 4 млн рублей, сообщает РИА Новости .

Такие данные есть в материалах дела. Должностной оклад Федяева был 937,1 тыс. рублей, к нему шли: надбавка 555 тыс. рублей, надбавка за безопасный труд — 20%, премия — 100%. Итого его месячный фонд зарплаты составлял 4,1 млн рублей.

Центральный районный суд города Кемерово в марте 2025 года вынес приговор руководителям шахты. Суд приговорил Михаила Федяева к 3,5 годам условно, экс-гендиректора холдинга «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима, экс-техдиректора «СДС-Угля» Антона Якутова — к 5 годам в колонии общего режима. Их признали виновными по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).

Ни один из указанных мужчин своей вины в этой трагедии не признал.

В документах уточняется, что зарплата Алексеева на предприятии была 3,5 млн рублей, Якутова — 1,5 млн рублей.

Взрыв метано-воздушной смеси произошел на шахте «Листвяжная» 25 ноября 2021 года, он унес жизни 51 человека, из которых пять были горноспасателями.

