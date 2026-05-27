«Есть такая работа»: Захарова заявила о продолжении работы с западными СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не откажется от сотрудничества с западными СМИ и продолжит взаимодействие ради донесения своей позиции.

Россия продолжит работать с западными СМИ, несмотря на сложности во взаимодействии.

«Есть такая работа — общаться даже с такими людьми, убеждать их, заставлять видеть и слышать, предоставлять аргументацию. Мы начали с борьбы правды и лжи, вранья и истины. Можно сказать, дело это неблагодарное и, возможно, не приведет к фанфарам. Но можно верить в то, что в этом и есть смысл жизни — идти на свет», — отметила Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Она подчеркнула, что Россия перестает сотрудничать c иностранными журналистами лишь в тех случаях, когда их деятельность противоречит нормам, присущим условиям журналистской визы. Кроме того, она уточнила, что ответные меры, схожие с полной высылкой российских медиа-представителей из определенной страны, являются обоснованным шагом, позволяющим сохранить паритет.

«Покуда есть возможность с ними хоть как-то работать, мы работаем, и, мало того, мы предоставляем им возможность для осуществления их профессиональной деятельности. Легче не работать, наверное, но это не наш метод», — заключила Захарова.

