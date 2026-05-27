Панкин заявил о двукратном росте торговли в ЕАЭС

сегодня в 12:34

Замглавы МИД России Александр Панкин сообщил, что с 2014 года объем взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе вырос вдвое, передает RT .

По его словам, за время работы Евразийского экономического союза объем внутренней торговли существенно увеличился.

«Благодаря единому таможенному пространству и обеспечению беспошлинного перемещения товаров в его рамках, объем взаимной торговли внутри ЕАЭС с 2014 года увеличился в два раза. Серьезный показатель», — сказал Панкин.

Он добавил, что положительную динамику показывает и российский экспорт. С 2021 года поставки неэнергетических товаров на рынки стран — партнеров по союзу выросли более чем на 20%.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что товарооборот в рамках ЕАЭС в 2025 году превысил 95 млрд долларов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.