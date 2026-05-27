Ученые создали сыр с антиоксидантами против старения

Ученые Уральского федерального университета разработали сыр с антиоксидантами, которые могут замедлять процессы старения. Новинку и тренд на функциональные продукты прокомментировал сыровар Олег Сирота.

В состав сыра вошли астаксантин, ресвератрол и пуэрарин. Эти вещества известны как природные антиоксиданты и нейропротекторы.

«Астаксантин — это жирорастворимый коротиноид красно-розового цвета. Он предает вообще краску лососю, форели, креветкам. Это один из самых мощных природных антиоксидантов. Ресвератрол — это природный фиталексин, который содержится в кожуре винограда, красном вине, ягодах. Это тоже известный нейропротектор. Пуэрарин находится в корнях растения, которое давно известно в традиционно китайской медицине. Это вещество связано с улучшением мозгового кровообращения, снижения воспаления, оно поддерживает сосуды. В общем, это достаточно известные антиоксиданты», — отметил Олег Сирота в эфире радио Sputnik.

Сыровар подчеркнул, что речь идет не о лекарстве, а о функциональном продукте.

«Это разработки не для нас, не для наших бабушек и дедушек. Это —разработки для наших детей. Рынок сейчас идет в этом направлении. И очень скоро все продукты будут функциональны: с добавками, с полезными веществами. И рационные идеи будут очень сильно рассчитаны как раз на такие обогащенные продукты. Поэтому наши уральские коллеги, конечно, делают шаг вперед. Но хочется добавить, что это — не лекарственные средства, это именно добавки, которые опосредованно улучшают характеристики организма и качество жизни», — подчеркнул Сирота.

По словам эксперта, производители также активно работают с заквасками и бактериями для улучшения вкуса и созревания сыра.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.