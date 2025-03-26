Вице-президента Союза биатлонистов России Барнашова развели на 3 млн рублей

Вечером 19 марта 74-летний Барнашов получил сообщение, что неизвестные получили доступ к его «Госуслугам». При этом ниже был указан номер, на который необходимо позвонить при попытке взлома аккаунта.

Мужчина связался с аферистом, который представился «сотрудником Роскомнадзора» и заявил, что передаст заявку в «Росинфомониторинг». Затем Владимиру начали по видеосвязи звонить из различных «ведомств», демонстрируя удостоверения» и убеждали жертву, что ему необходимо помочь в поимке преступников. Спортсмен поверил и согласился помочь.

На следующий день он посетил три отделения банка и перевел мошенникам 3 млн рублей. Один из переводов был сделан на реквизиты из договора купли-продажи квартиры, который ему предоставили злоумышленники. Возможно, этот перевод был частью еще одной мошеннической схемы.

21 марта Барнашову снова позвонили мошенники. Они сообщили, что на имя Владимира пытаются оформить кредит, и прислали платежные документы. Барнашов обратился в банк, где сотрудники ему рассказали, что он стал жертвой мошенников.

Ранее сына бывшего зампреда Белгазпромбанка Сергея Шабана развели на 9 млн рублей в Москве. По данному факту полиция возбудила дело.